El Estadio Centenario abrirá sus puertas hoy a las 15 horas, pero no para un partido. En esta ocasión, la convocatoria es para ver en vivo y en directo el trofeo del Mundialito de 1980. Según explicaron desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, “esta copa llega como parte de una gira mundial que la llevó por Concordia, Argentina, la ciudad brasileña de Santana do Livramento y ahora Montevideo”. El trofeo en cuestión es una escultura en oro de dieciocho quilates sobre una base de ágata en donde están estampados los nombres de las selecciones que lo ganaron. “La base es un poco chiquita, es cierto, y eso tiene sentido, porque el nombre de Uruguay es el único que aparece. Pero la escultura en sí es bastante grande”, indicaron desde la calle Guayabos. Una de las particularidades de este trofeo es que, según la tradición, solamente lo pueden tocar quienes lo ganaron y los dictadores militares. “La logística de la gira es un poco complicada porque el único lugar donde hay campeones es en Uruguay, y los países en donde hay dictadores militares no son tantos. Creemos que eso conspiró para que esta gira no haya recibido tanta atención como la de la Copa del Mundo”.

La frase: “Fue el último torneo de selecciones a nivel mundial que ganamos, pero se quiere reescribir la historia para mostrar a esta victoria como una truchada”. Guido Manini Ríos, defensor de la historia verdadera.