El aumento del Índice de Precios al Consumo de los últimos 12 meses cerrados a setiembre fue de 9,95%, es decir, muy cerca de las dos cifras. Entre los economistas se considera que un aumento de precios por encima del 10% hace que se supere una “barrera psicológica”, aunque algunos especialistas consideran que este concepto no refleja cabalmente la realidad. “Yo creo que más bien estamos a punto de superar la barrera psicológica del 'le contesto al de la fiambrería que no, que quiero solo 100 gramos, que no me dé 110 porque gastando así me voy a quedar sin plata antes del 15'”, opinó un economista de la Udelar. Según el especialista, “en un contexto tan volátil como el actual, las interpretaciones clásicas sobre la inflación se quedan cortas, porque si uno dice '10%' no refleja adecuadamente la realidad. Pero si dice 'no voy a volver a comprar huevos hasta que no me pasen una receta para hacer una comida con la cáscara y un instructivo para transformar el envase plástico en algo útil', entonces ahí estamos acercándonos más al fenómeno que intentamos describir”.

Las cifras de pobreza: en este caso, los especialistas consideran que se está por traspasar la barrera del “por suerte ya no tengo que decidir si pagar el alquiler o comer, porque no puedo hacer ninguna de las dos cosas”.