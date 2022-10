Alejandro Astesiano no era el único custodio del presidente con anotaciones policiales. Otros diez integrantes de la seguridad del mandatario también tenían anotaciones y por eso fueron relevados de sus cargos. Consultado ayer acerca de quiénes sustituirán a los custodios, Lacalle Pou dijo que los nombres aún no estaban definidos, pero confirmó que en esta ocasión no serán reclutados a la salida de una comisaría, como hizo luego de ganar las elecciones, cuando se confirmó que iba a ser presidente. “Todo este problema surge de una confusión. Desde los tiempos de mi padre [Luis Lacalle Herrera], los custodios se iban a buscar a la salida de las comisarías. Nosotros dábamos por sentado que ellos salían de ahí porque habían terminado su jornada laboral. Jamás nos hubiéramos imaginado que en realidad salían de declarar por algún asunto turbio”.

Lacalle Pou también adelantó que las oficinas de los custodios estarán en una oficina frente a la Plaza Independencia, pero no dentro de la Torre Ejecutiva o el Palacio Estévez. “Si me arman una red delictiva, por lo menos que no sea en mis narices”.