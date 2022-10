El tema de las candidaturas a la presidencia en las próximas elecciones se metió en los principales partidos, incluyendo el Partido Independiente. El líder de la formación, Pablo Mieres, dijo hace unos días que estaba “disponible” para ser candidato si su partido así lo decidiera. Mieres dijo, además, que está dispuesto a hacerse un implante capilar si sus correligionarios consideran que sería útil de cara a su candidatura. “En estos tiempos el pelo es una cuestión muy importante para cualquier candidato. Eso es un dato de la realidad y no me parece mal que así sea. De hecho, me molestan bastante quienes critican a Lacalle Pou por haber dejado entrar a su cirujano capilar durante la pandemia, porque, claramente, en un momento tan difícil para el país, era fundamental que él estuviera muy bien a nivel de salud capilar”. Mieres aclaró de todas maneras que, en su caso, si se hace un implante capilar, “sería algo mucho más moderado, más republicano, un poco como los líderes de la socialdemocracia europea”.

Generación del 83: Mieres advirtió que su barba “no se toca”, ya que, si bien es un símbolo que se ha “pitcenetizado”, él aún la considera “una parte de mi yo izquierdista”.