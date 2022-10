El presidente Luis Lacalle Pou presentó ayer el proyecto para reformar el sistema de seguridad social, que contó con la firma de todos los integrantes del gabinete. El mandatario aceptó “de buena gana” incorporar los aportes de sus socios en la coalición de gobierno, ya que, según explicaron fuentes de la Torre Ejecutiva, estos no comprometían el principal objetivo del mandatario: que la reforma no termine afectando la jubilación de su exjefe de custodia, Alejandro Astesiano. “El presidente no quiere que el nuevo sistema haga que le baje la jubilación a Astesiano. Diseñó la reforma específicamente para evitar ese escenario, porque es evidente que el caso Astesiano obligó al presidente a cambiar algunas estrategias. En estos momentos, los proyectos del gobierno se dividen en dos: los que podrían eventualmente perjudicar a Astesiano y los que no. A los primeros, se los encajona o se les hace modificaciones para que pasen al segundo grupo”. Desde Presidencia de la República se están analizando cuidadosamente la reforma educativa, el proyecto Neptuno y varias iniciativas más para determinar si alguna de ellas tiene el potencial de incomodar a Astesiano.

El deseo: “Lo que nos vendría mejor en estos momentos es que nos llegue una orden de extradición contra Astesiano desde Rusia, así se lo llevan”. Gobernante pragmático que no quiso identificarse.