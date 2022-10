El senador nacionalista Juan Sartori presentará un proyecto de ley que impondría multas a quienes arrojan colillas de cigarrillos en lugares públicos. La norma, que también propone ampliar los espacios para no fumadores y la instalación de ceniceros, está justificada por el “impacto ambiental enorme” de las colillas. “Creemos que esto va a ser un gran avance en la lucha contra el tabaquismo y contra la contaminación ambiental. Pero a mí siempre me gusta ir por más. Por eso, si me eligen presidente en 2024, prometo instalar 100.000 ceniceros en las ciudades de la República Oriental del Uruguay”, publicó el senador en un hilo de Twitter.

Algunos internautas calificaron la propuesta de Sartori como “poco realista” y “demagógica”, pero el legislador la defendió. “Sabemos cómo hacerlo y junto a vos lo lograremos. Poder salir adelante es un derecho que te garantizaremos a vos y a cada uno de los uruguayos. Contá conmigo”, fue la respuesta de Sartori a los cuestionamientos. “Es una frase que usé para defender la creación de 100.000 puestos de trabajo y sigue vigente. El contrato con mis asesores incluía el derecho de usar la frase para otras cosas”, agregó en otro hilo.