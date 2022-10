La decisión de la bancada de ediles nacionalista de someter a juicio político a Carolina Cosse generó reacciones a favor y en contra en el oficialismo y una condena cerrada en la oposición. De todas maneras, en este último caso las críticas no fueron todas por el mismo motivo. En efecto, mientras que para la mayoría de los frenteamplistas la decisión fue “un atropello”, Yamandú Orsi la consideró “discriminatoria”. “No puede ser que le hagan juicio político a Carolina Cosse y no a mí. Eso es juego sucio, porque se están metiendo en la interna de un partido para favorecer a una precandidata en desmedro de otro precandidato” se quejó el intendente canario.

Orsi anunció que si la bancada nacionalista de la Junta Departamental de Canelones no impulsa un juicio político en su contra realizará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Al beneficiar de esa manera la campaña de mi competidora están afectando mis derechos políticos. Desde el anuncio, Carolina está en todos los medios, y de mí no se acuerda nadie. Eso sí que es un verdadero atropello, y por eso voy a pelear hasta el último minuto para que me hagan el juicio político que me corresponde por derecho”.