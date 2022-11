El lunes fue un día agitado para la celeste. Tras la derrota ante Portugal, la selección no sólo quedó muy comprometida en sus chances de pasar a octavos de final, sino que aparecieron varios indicios de que el clima en la interna del grupo no es del todo bueno. Sin embargo, desde la delegación uruguaya se asegura que la situación “no es tan grave como se la quiere pintar”. “La gente ya empezó a especular con que Alonso esto o que Alonso lo otro. Son rumores. Es más, en el próximo Mundial voy a estar ocupando este mismo cargo, estoy tan seguro de eso como de que me llamo Ignacio”, aseguró el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. El dirigente reconoció que la situación es compleja, aunque destacó que “el grupo está unido y eso es lo más importante”. “Los dirigentes que vinimos acá de garrón podemos tener nuestras diferencias, pero cuando llega la hora de la verdad estamos unidos. Y yo creo que si seguimos pasándola bien, morfando, chupando y viviendo en hoteles cinco estrellas, vamos a conseguir nuestro objetivo, que es quedarnos en nuestros cargos por cuatro años más y viajar a Norteamérica en 2026”.

Sobre Araujo: “Hablé con el presidente de Barcelona y me dijo que estaba todo bien, que hiciéramos lo que quisiéramos con Araujo, que el tema ya no les preocupaba”. Ignacio Alonso, joven exitoso.