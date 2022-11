La Intendencia de Montevideo presentó ante el directorio de OSE un recurso de revocación por el proyecto Neptuno. En la argumentación, la comuna afirma que no se la consultó y tampoco se consultó a los vecinos de Montevideo antes de aprobar el proyecto, algo a lo que el ente estaría obligado. En el gobierno consideran que el recurso no tendrá consecuencias, aunque advirtieron que si el proyecto finalmente se suspende “los ediles que tuvieron la genial idea de impulsar un juicio político a Carolina Cosse van a tener que transportar ellos mismos el agua potable desde Arazatí a Montevideo. Y en baldes. No vamos a gastar un sólo peso en nafta para un camión cisterna por culpa de unos nabos incapaces de entender que las figuras de los partidos rivales no hay que potenciarlas, sino lo contrario”. Si bien la medida contra los ediles no contribuiría cuantitativamente a la distribución de agua potable, sí serviría como escarmiento. “Es inaceptable que desde nuestras propias filas se cometan esos errores. Eso no puede pasar de nuevo, porque con una más como la del juicio político vamos a tener que fumarnos a Cosse en un cargo departamental o nacional por el resto de nuestras vidas”.

El veintiunodesetiembregate: “Tenemos que dejarle bien en claro al Montevideo olvidado, a los sectores más humildes, que Cosse no está de su lado. Por eso no vamos a dejar pasar que flechen 21 de setiembre”. Estratega nacionalista capitalino.