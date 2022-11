Tras una telenovela que tuvo muchas idas y vueltas y hasta una amenaza de juicio, el magnate Elon Musk concretó la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. El propio Musk se encargó de dar la noticia en la red social del pajarito, aunque aclaró que no volverá a publicar allí información verdadera. Es que, en los comentarios de su tuit, debió aclarar varias veces que no había publicado una fake news. “Aclaro: es cierto que compré Twitter. No es una mentira. Esta vez no estoy diciendo mentira alguna. Lo juro. Pero aclaro que es la última vez que voy a publicar información cierta aquí. Quiero que todos mis seguidores sepan que, por más que ahora yo sea el dueño de Twitter, voy a seguir tuiteando con el mismo nivel de cinismo e irresponsabilidad de siempre”. Musk también aclaró que no piensa usar su influencia dentro de la compañía para desplazar a otros trolls como él. “Planeo seguir hostilizando usuarios, como hice siempre, pero no pretendo aprovecharme de la posición que ocupo para sobresalir en la escena troll”.

Proyecto Casa Blanca: “Sé que no puedo ser electo presidente de Estados Unidos, así que no voy a tener más remedio que comprar el país”. Elon Musk, villano de película de James Bond.