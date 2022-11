El actual oficialismo fue especialmente crítico con los gobiernos del Frente Amplio por sus políticas de contrataciones de personal y acuerdos con organizaciones no gubernamentales. En general existe “satisfacción” con la manera en que el gobierno actual se está comportando con respecto a este tema, aunque algunos dirigentes señalan que podrían aparecer “algunos problemas” en el futuro. “Por ahora no hemos tenido conflictos. Todas las licitaciones las ganan la fundación A Ganar y el Círculo Católico. Pero si un día los dos se presentan a una misma licitación, realmente no sabríamos qué hacer. Sería un verdadero problema”, reconoció una fuente de la Torre Ejecutiva. Es que la confianza que sienten en el gobierno ante las dos organizaciones es tan grande que la sola posibilidad de rechazar a alguna de ellas en una licitación resulta “inconcebible”. “El Círculo Católico y la fundación A Ganar se mueven en diferentes ámbitos y esperemos que eso siga así. En mi caso, si se presentara un escenario en donde yo tuviese que elegir entre una de las dos, daría parte de enfermo”, confesó otra fuente del gobierno.

La frase: “Se acabó eso de tener un ejército de ONG y empresas compañeras. Como parte de sus políticas de austeridad, este gobierno tiene sólo dos”. Isaac Alfie, calculadora humana de déficit fiscal.