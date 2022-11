El debate sobre si los feriados deben cambiarse de día cuando no caen en lunes o viernes es particularmente intenso cuando se refiere al Día de los Muertos, debido a que esta fecha despierta una sensibilidad especial en muchas personas. Pero este no es el caso de las almas en pena, quienes, en forma mayoritaria, creen que el feriado del 2 de noviembre debería cambiarse siempre para que no caiga lunes o viernes. “La gente se piensa que los fantasmas estamos todo el día al pedo, pero no es así. Vagar por el universo es bastante complicado, sobre todo cuando hay que encontrar maneras de manifestarse en el mundo de los vivos. Uno se cansa. Nuestro único feriado es el 2 de noviembre, así que si no cae en viernes o en lunes, no tenemos un solo fin de semana largo en todo el año”, se quejó el espíritu de una persona fallecida. “Yo entiendo que los fantasmas no ayudamos mucho a la industria turística, porque prácticamente no gastamos, pero bueno, no todo es dinero en este mundo. Creemos que se podría demostrar más empatía con las personas con capacidades de materialización diferentes, como nos gusta definirnos”, expresaron.

El reclamo: los fantasmas también piden cobrar doble cuando son convocados durante un 2 de noviembre.