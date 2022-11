Ayer, en forma bastante sorpresiva para casi todo el mundo, el zaguero español del Barcelona Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol. Pero entre sus allegados la noticia no causó sorpresa alguna. “Esto era cuestión de tiempo, porque la separación de Shakira le complicó mucho la vida, sobre todo a nivel de vestuario. Ella estaba muy enojada, así que prácticamente lo echó de la casa a patadas. Gerard sólo llegó a poner en su valija algunas camisetas del Barcelona y ya usó la última”, relató un amigo íntimo del campeón del mundo con España en 2010. La posibilidad de lavar las camisetas nunca estuvo sobre la mesa, explicó su amigo. “Para una persona recién separada es muy difícil no descuidarse en materia de higiene hogareña. Lavar la ropa y la vajilla, pasar la aspiradora, sacudir las migas de los almohadones del sofá y ese tipo de cosas se vuelven muy infrecuentes. Gerard prácticamente no lava su ropa, un poco porque está algo deprimido por su separación, pero también porque quiere disfrutar de su libertad. Shakira lo presionaba mucho con la limpieza. Prácticamente, no lo dejaba usar un mismo par de calzoncillos más de tres días seguidos”.

Problemas de vivienda: “Por ahora, se está quedando en mi casa, pero si vuelvo de Japón no sé dónde se va a alojar. Quizás tenga que dormir en el sofá por un tiempo”. Andrés Iniesta.