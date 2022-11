Uno de los primeros cambios anunciado por Elon Musk tras comprar la red social del pajarito fue un sistema de suscripción que permitirá a los usuarios que paguen 8 dólares tener en su perfil una marca azul que diferenciará a las cuentas verificadas de las no verificadas. Esto llevó a que circularan rumores sobre la posibilidad de que todo Twitter sea pago, algo que, de concretarse, obligaría a muchas personas que tienen perfiles anónimos a conseguirse una vida. Según explicó un experto en redes sociales consultado por el New York Times, “mentir o insultar desde el anonimato es una de las actividades preferidas de los millones de usuarios de Twitter que usan cuentas anónimas. Estas personas pasan varias horas del día agrediendo a otros usuarios, básicamente porque no tienen nada mejor que hacer. Si les empiezan a cobrar seguramente no tengan más remedio que conseguirse una vida de verdad, con interacciones sociales reales con personas que se presentan con su cara descubierta y su nombre real. En suma, creo que va a ser un efecto muy positivo. Esperemos que Musk concrete su proyecto de colocar un muro de pago y que la suscripción sea lo más cara posible”.

La queja: “¿Cómo que me piensan cobrar? ¡A mí deberían pagarme!”. Graciela Bianchi, tuitera estrella uruguaya.