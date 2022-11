El presidente Luis Lacalle Pou reconoció el viernes pasado su preocupación por el incremento en los asesinatos. “Estamos complicados con el tema de los homicidios, no hay que negarlo”, declaró. Si bien agregó que 75% de estos crímenes corresponde a enfrentamientos entre delincuentes, aclaró que eso no los vuelve justificables. “El gobierno anterior se defendía diciendo que los homicidios eran ajustes de cuentas. Eso es terrible y nosotros no lo hacemos. Nosotros no decimos que los homicidios entre narcos salvajes, sanguinarios e irrecuperables sean justificables. ¿El hecho de que un criminal haya violado, asesinado y envenenado a la juventud con pasta base quiere decir que merece la muerte? Definitivamente, no. ¿El hecho de que si no lo mataban esa vez seguramente lo iban a matar en otra ocasión, porque una vez que alguien decide relacionarse con criminales violentos y desalmados está firmando su sentencia de muerte, debería hacer que nos importe menos? Definitivamente, no. Eso sería indigno”.

El futuro político: “Sería muy irresponsable de mi parte decir que me voy a presentar en 2029 porque soy el único candidato de la coalición capaz de disputarle el poder al Frente Amplio. Jamás diría algo así”. Luis Lacalle Pou. Hábil declarante.