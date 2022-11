La publicación de las cifras de delitos del tercer trimestre, que dan cuenta de un aumento de los homicidios, generó polémica debido a que desde el gobierno se hizo énfasis en que el 75% de ellos están relacionados con el delito. Ante las críticas de la oposición, desde el Ministerio del Interior ratificaron la información brindada en primera instancia. “En realidad, el cien por ciento de los homicidios están relacionados con el delito, ya que fueron cometidos por criminales. Concretamente estamos hablando de personas que asesinaron por lo menos a una persona”, declaró el titular de la cartera, Luis Alberto Heber.

Para el jerarca, “esta cifra demuestra que las personas de bien y trabajadoras que solamente se cruzan con otras personas de bien y trabajadoras no tienen por qué tener miedo de ser asesinadas. En cambio, aquellas personas que no evitan cruzarse con alguien que, luego de matarlas, se convertirá en un homicida, sufren las consecuencias. Es como dijo el presidente en cierta ocasión: “Si la gente no se cuida, nosotros no podemos hacer nada”.