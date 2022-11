Las estimaciones sobre la cantidad de trabajadores extranjeros que murieron durante la construcción de los estadios y las obras de infraestructura para el Mundial de Qatar difieren bastante unas de otras. Mientras que el periódico británico The Guardian afirmó que fueron 6.500, desde el gobierno qatarí se asegura que fueron 40. “Las cifras que se manejan en la prensa internacional son exageradas, casi ridículas. Durante las obras para el Mundial, que fueron muchas, murieron solamente 40 trabajadores. Los otros 6.460 eran simplemente esclavos”, declaró Hassan Al Thawadi, presidente del comité organizador. El funcionario recordó que, más allá de que la denominación formal de los fallecidos del segundo grupo es “trabajadores migrantes”, en realidad son “personas que viven claramente en un régimen de esclavitud”. “Esto no es un simple tema de palabras. Es conceptual. ¿A quién se le puede ocurrir que una persona que trabaja 20 horas por día y siete días a la semana en condiciones inhumanas puede ser catalogado como trabajador? Eso es lisa y llanamente esclavitud moderna. De hecho, si no fuera porque tenemos muchísimo petróleo, no lo podríamos hacer”, afirmó Al Thawadi.

La confesión: “Estoy harto de tantos boicots. No veo la hora de que llegue el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México y la gente se olvide del tema de los derechos humanos”. Gianni Infantino, faro moral de la FIFA.