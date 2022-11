Un tuit del director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, en el que califica a Jair Bolsonaro como “facho” y a Lula da Silva como “ladrón” generó un importante revuelo en la interna del oficialismo. El líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, calificó el tuit de “error importante”, y desde la Torre Ejecutiva se afirmó que Sotelo recibió una “amarilla con pecas”. Los independientes no descartaron que Sotelo vaya a perder el cargo, pero sí aclararon que, si esto ocurre, no lo van a reclamar para el PI. “La verdad es que no tendríamos con quién llenarlo, porque todos nuestros dirigentes dispuestos a ocupar un cargo ya están colocados. De hecho, para cubrir la presidencia del Secan tendríamos que sacar a algún dirigente de otro cargo, algo que no pensamos hacer, porque sacar a uno de nuestros compañeros de lugares importantes, como el Ircca o el Ministerio de Trabajo, y meterlo en un organismo protocolar, cuya principal función es no hacerles sombra a los dueños de los medios de comunicación privados, sería un verdadero desperdicio”. Los liderados por Mieres se conformarían con que el cargo no se lo den a alguien de Cabildo Abierto.

La aclaración de Sotelo: “Esas palabras no son mi opinión, sino lo que ellos mismos se dijeron. ¿A quién se le ocurre que yo podría calificar a un demócrata ejemplar como Bolsonaro de “facho”?