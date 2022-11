Varios referentes de Mejor País consideran que lo mejor para las próximas elecciones internas sería no ir con un candidato propio, sino realizar alianzas con otros sectores. Pero en el grupo, integrado por varios intendentes del interior, son conscientes de que este camino también tiene sus dificultades. “La mayoría de los intendentes tiene afinidad con alguna o varias de las figuras que suenan para competir en la interna. Ahora, si me preguntan a qué cheto montevideano vamos a apoyar, la verdad es que estamos muy lejos de tenerlo decidido”, contó un integrante de Mejor País. En el sector reconocen que para algunas personas del interior los chetos montevideanos “son todos iguales”, aunque en realidad hay algunos matices entre ellos. “El tema es poder averiguar cuáles son exactamente esos matices para no terminar apoyando a alguien que no sólo es un cheto montevideano, sino que no tiene intención alguna de averiguar qué hay más allá de los límites de la capital. Porque el hecho de que el partido que supuestamente es el del interior no tenga un presidenciable del interior es un poco humillante para nosotros. Si encima el presidenciable es anti-interior, ahí sería el acabose”.

La frase: “En el Partido Nacional hay una gran diversidad de candidatos. Tenemos gente de prácticamente todos los barrios costeros del área metropolitana. Los del este, obviamente”. Dirigente nacionalista de Pocitos que usa boina de peón.