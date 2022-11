Los habitantes de Qatar se vienen preparando desde hace 12 años para recibir un aluvión de turistas provenientes de todas partes del mundo. De todas maneras, el arribo de visitantes para presenciar el Mundial de noviembre y diciembre ya causó algunas sorpresas entre los qataríes. “A mí ya me habían advertido que los europeos y los norteamericanos tenían costumbres distintas a las nuestras, pero jamás me hubiera imaginado que son tan adeptos a viajar con sus mejores amigos”, declaró el propietario de un pequeño hotel en Doha. Otro empresario hotelero se mostró “sorprendido” por la cantidad de hombres occidentales a quienes no les molesta compartir la cama con sus mejores amigos. “Cuando me cuentan que están viajando con un amigo íntimo yo les aclaro que la mayoría de los cuartos para dos personas tienen solamente una cama matrimonial, pero ellos dicen que no les molesta para nada. Definitivamente son personas muy raras”. El administrador de un albergue dijo estar acostumbrado a ver amigas que viajan juntas, comparten la cama y se toman del brazo al caminar, aunque confesó que últimamente vio a muchas que además “protagonizan discusiones por temas domésticos como qué van a cenar de noche y cuánto dinero están gastando de su tarjeta de crédito compartida, lo cual no es tan normal”.

La advertencia: “Aún los hombres heterosexuales deben evitar las demostraciones de afecto entre ellos. La policía qatarí, al igual que tu abuela de 97 años, no distingue entre un hombre deconstruido y uno homosexual”. Instructivo para turistas.