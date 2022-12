Hasta el momento son pocos los jerarcas gubernamentales que han sido separados de sus cargos por estar involucrados en los manejos turbios de Alejandro Astesiano. Desde la oposición hay quienes reclaman una mayor firmeza por parte del presidente Luis Lacalle Pou con respecto a las personas que aparecen en los chats filtrados, pero esta opinión no es compartida por los politólogos. “Puede ser que haya motivos para apartar a jerarcas, pero el remedio sería peor que la enfermedad, porque prácticamente todos los integrantes del gobierno aparecen ahí. Y el 'que se vayan todos' es peligroso. Repito, puede ser que haya motivo para sacarlos a todos. Pero se produciría un vacío de poder muy peligroso”, opinó un politólogo de la Universidad de la República. Un colega de la Universidad Católica del Uruguay consideró por su parte que lo menos dañino sería implementar un régimen rotativo por el cual las personas que aparecen comprometidas en los chats dejen su cargo, pero por un período breve de tiempo. “Sería una manera de mantener al gobierno funcionando y al mismo tiempo que no parezca que está todo bien y acá no pasó nada”.

La frase: “Presenté mi renuncia, pero no me la aceptaron porque dicen que si lo hacen, después se la tienen que aceptar a todo el mundo y se quedan sin gente”. Policía de alto rango pero baja moral.