Los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) siguen teniendo como principal objetivo para las próximas eliminatorias mundialistas la renovación del contrato de Diego Alonso. Las conversaciones llevadas a cabo hasta el momento no han logrado grandes avances, debido a que el entrenador aún no ha definido si quiere dirigir una selección o un club. Fuentes de la AUF revelaron que el deseo de Alonso es que lo contraten como director técnico de Flamengo para poder dejar en el banco de suplentes al volante estrella del club, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta. “Obviamente que a Alonso le seduce la posibilidad de seguir dirigiendo a Uruguay, porque ahí tendría la oportunidad de no poner de titular a De Arrascaeta. Pero serían solamente unas pocas veces al año. Como técnico del Flamengo podría hacerlo una o dos veces por semana, y en varios torneos. Precisamente, lo que más lo seduce es la posibilidad de dejarlo en el banco en un torneo secundario, pero no para ponerlo como titular en un torneo más importante, como se hace con los jugadores importantes, sino directamente no ponerlo en ningún partido. Para nosotros es difícil competir con eso”.

La confesión: “Si seguimos con Alonso no vamos a tener más remedio que sacrificar al termo Botija, porque después de este desastre alguna cabeza tiene que rodar”. Ignacio Alonso, conductor del programa televisivo Los viajes de Ignacio Alonso.