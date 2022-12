Uruguay quedó afuera del Mundial el viernes, tras una victoria contra Ghana que finalmente no sirvió, porque Corea del Sur le ganó a Portugal y terminó con mejor saldo de goles. El gol del triunfo de los asiáticos lo marcó Hwang Hee-chan en el primer minuto de los descuentos, en un hecho que generó “mucha molestia” en el gobierno uruguayo. “Uruguay está pasando por un momento muy delicado y quedar eliminados en la fase de grupos no hace sino agravar la situación. En ese contexto, que el señor Hee-chan se haya atrevido a meter un gol en los descuentos que nos dejó afuera es una actitud completamente antidemocrática e irresponsable desde el punto de vista republicano e institucional. El ánimo destituyente es clarísimo”, declaró el ministro de Defensa, Javier García. El jerarca consideró que “está bien que los coreanos hayan querido ganar. Pero no vale cualquier cosa con tal de ganar. Mentir, jugar sucio o simplemente hacer cosas que nos compliquen la vida es una actitud despreciable. No puede ser que se ataque así a las instituciones”.

La frase: “Si la AUF le renueva el contrato a Alonso no vamos a tener más remedio que mandar los tanques para sacarlos”. Javier García, ministro de Defensa en defensa de las instituciones.