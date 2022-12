El presidente Luis Lacalle Pou se ha mostrado en más de una ocasión haciendo deporte y, según sus allegados, lleva una vida bastante saludable. Ayer, el mandatario declaró en una entrevista que le gusta cuidarse y “comer sano”. “Dos por tres me gusta comer asado, como cualquier uruguayo. Pero en el día a día soy de comer sano. Soy muy de las ensaladas, la pechuga a la plancha y el sushi, que es mi debilidad. Me encanta, y soy muy bueno preparándolo”. Lacalle Pou contó que durante su visita a Japón en octubre “me mandé traer para mi casa 3.500 kilos de arroz, porque el arroz que tienen los japoneses para el sushi es inigualable”. Con respecto al pescado para el relleno, el mandatario reconoció que, si bien lo prefiere fresco, últimamente está usando congelado “porque tengo una reserva bastante grande en el freezer, cerca de 534 kilos. Yo supongo que me va a durar hasta el año que viene por lo menos, pero no sé, porque yo me meto a comer sushi y no puedo parar”.

Las cifras: la balanza comercial personal de Lacalle Pou indica que durante lo que va del año recibió diez toneladas de alimentos del exterior y envió apenas tres kilos.