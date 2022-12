En un electrizante partido, Argentina derrotó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial y pasó a semifinales. Tras la derrota, el técnico de los europeos, Louis Van Gaal, renunció a su cargo. “Dimos todo lo que estaba a nuestro alcance y estuvimos cerca, pero no fue suficiente. Lamento profundamente no haber podido darle a la afición lo que estaba esperando con tantas ansias: llegar a la final del Mundial y perderla por cuarta vez en la historia, para de esa manera seguir alimentando la leyenda del país que más finales ha perdido entre los que nunca salieron campeones”. En Países Bajos había mucha confianza en que su selección iba a sortear todas las fases previas a la final y a perder el último partido. De hecho, una investigación periodística reveló que la estrategia de Van Gaal para una eventual final, en caso de que su equipo se pusiera en ventaja, consistiría en mandar al campo de juego a los jugadores más bajos del plantel y comenzar a tirar centros, de modo de no convertir otro gol. Desde la Federación Neerlandesa de Fútbol reconocieron la labor de Van Gaal, aunque admitieron que buscarán un técnico “que nos dé mayores garantías de fracasar como lo hicimos en 1974, 1978 y 2010”.

El eslogan: ¡Vamos por la cuarta! Campaña en redes sociales para apoyar a la selección naranja.