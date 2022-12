Tras disolver el Congreso para evitar que este lo acusara por corrupción, el ahora expresidente de Perú Pedro Castillo fue destituido y arrestado. Su lugar fue ocupado por quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte, que de esta manera se convirtió en la primera mujer que no podrá terminar su mandato presidencial por alguna crisis institucional.

Según explicó un analista de la Universidad Católica del Perú, “la futura salida del poder de Boluarte, que se va a concretar en algún momento del año que viene, es un verdadero hito para las mujeres peruanas, que van a demostrar que no tienen nada que envidiarles a todos los hombres que no pudieron terminar su mandato, que fueron muchos. En estos momentos no puedo citar la cantidad exacta porque ya perdí la cuenta. Pero fueron unos cuantos”.

El analista consideró, de todas maneras, que el verdadero ingreso de las mujeres en las “grandes ligas” de la política peruana se dará cuando la persona que desplaza a una mujer en el ejercicio del poder sea otra mujer. “Ahí sí se van a recibir de políticas peruanas profesionales”.