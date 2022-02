La noticia de que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, utiliza como vehículo oficial una camioneta Audi de alta gama que perteneció al narcotraficante Alberto “Betito” Suárez generó duros cuestionamientos por parte de la oposición frenteamplista. Suárez también se refirió al tema, aunque aclaró que en su caso pensaba darle “una chance” a Heber. “Yo estoy en la cárcel y acá no puedo usar la camioneta, así que en principio me parece bien que alguien la use, incluso por una cuestión de mantenimiento. Ahora, si Heber llega a meterse en mi camioneta con el short mojado o arena en los pies, le meto siete balazos en la espalda”, lanzó el exnarcotraficante desde su celda.

Suárez también recordó al ministro que la camioneta, más allá de ser un vehículo muy costoso y de alta calidad, tiene “algunas mañas”. “A veces hace como un ruidito cuando vas a meter la cuarta. En ese caso es muy importante que el ministro le dé bien suave y no se ponga a hacer fuerza, porque ahí se desgastan las piezas y si eso pasa, yo no tengo más remedio que meterle una bomba en el ministerio”.

El ex líder narco también advirtió que la pintura de la camioneta “es original”, por lo que “si le hacen el más mínimo rayón me van a tener que conseguir una nueva. Que ni se les ocurra mandarla al chapista, porque me voy a poner de muy mal humor, y en Cerro Norte hay mucha gente capaz de atestiguar que no es buena cosa que yo me ponga de mal humor”.