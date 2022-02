El oficialismo está redoblando sus esfuerzos para evitar que la Ley de Urgente Consideración sea anulada en el referéndum del 27 de marzo. Desde la campaña por el No se anunció ayer que comenzaron las gestiones para incorporar al Pato Celeste como su mascota oficial. “Ojo, no es que queramos asociar al No con la imagen de la selección uruguaya. Eso sería una mancha para el sistema democrático uruguayo. Simplemente creemos que no tendría sentido crear una mascota celeste cuando ya existe una, que encima está desempleada”, declararon desde el comando del No.

Otro de los objetivos de los defensores de la ley es conseguir los derechos para utilizar la canción de Jaime Roos “Cuando juega Uruguay” en actos y spots. “La verdad es que no sabemos si el Pato Celeste o Jaime Roos van a aceptar, pero este país, quién sabe por qué, está lleno de simbología celeste. Y por suerte a nosotros nos tocó la papeleta celeste. Cuando el destino te sonríe, hay que aprovechar”.

Mucha gente no sabe que el celeste está asociado al fútbol.