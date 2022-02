No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La televisión pública uruguaya comenzó en estos días un proceso de revisión de sus contenidos como primer paso de una estrategia que busca mantener el acceso equitativo a sus pantallas. La primera medida de este proceso consistió en levantar el tradicional programa La hora de los deportes, ya que, según explicaron desde Canal 5, “es imposible darle acceso a toda la prensa deportiva del país a un espacio los domingos de noche, y esto es una televisora pública, así que no podemos favorecer a algunos y dejar afuera a otros. Mejor es no hacer nada”.

Tras un exhaustivo análisis de sus contenidos, los responsables del canal llegaron a la conclusión de que un programa que incluyera todo el abanico de opiniones de la prensa deportiva debería durar una hora más. “En realidad no sería mucho más largo que ahora, porque los periodistas deportivos dicen más o menos las mismas cosas; simplemente lo hacen gritando para que parezca que tienen diferencias. Así que, bueno, con una hora más se arreglaría. El problema es que ellos ya no tienen más chivos que poner, así que no tienen motivos para agregarle más minutos al programa”.