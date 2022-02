“Hice lo que sentí... Salió mal, dicen las encuestas: pero la única encuesta que vale es la del día de la elección”. Con estas palabras, el dirigente frenteamplista Christian Di Candia justificó el polémico aviso publicitario en el que aparece disfrazado de la Pantera Rosa, similar a aquel en el que se había vestido de mujer (y estaba hermosa, digamos todo). La pieza se enmarca en la campaña por el Sí a la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración, que el 27 de marzo será sometida a referéndum.

“Los únicos que no se equivocan son los que no hacen, y además, todavía no está claro que me haya equivocado, vos esperá, vas a ver”, reflexionó y también desafió Di Candia, quien recordó: “Acordate de cuando agarré como intendente de Montevideo: uno renunció porque quiso ser presidente, otro no agarró porque quería ir pa’l fútbol, otra no agarró porque no quería perder el empleo público... Me la jugué, hermano; la historia la escriben los valientes, mal no me fue, fijate el túnel de Avenida Italia, me brindé entero; solidaridad con La Pantera Rosa”.

Según supo El Cascote News, a esta hora, el comando que lidera la estrategia propagandística del Sí evalúa interrumpir la difusión del reclame (sí, “reclame”, como se decía antes) que protagoniza Di Candia, aunque algunas voces entienden que se trata de una joya y proponen su presentación en concursos y festivales del rubro.