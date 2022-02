AEBU mantiene firme su postura de marchar hacia Punta del Este para que el gobierno tome en cuenta sus reivindicaciones, por lo que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, implementó un plan por si fallan las negociaciones para destrabar el conflicto. El jefe comunal decidió militarizar el balneario como forma de evitar que los bancarios lleguen hasta allí. “Sería una catástrofe que esto se llene de sindicalistas, porque Punta del Este tiene una imagen muy buena en todo el mundo y este tipo de cosas la perjudican. Yo no quiero que eso pase, así que voy a desplegar 5.000 soldados en la península y voy a poner tanques de guerra y fragatas en el puerto, para que los turistas no se vayan con una mala impresión de Punta del Este”. Antía no descartó la posibilidad de recurrir a bombardeos aéreos si las tropas de tierra y mar no logran detener la marcha. “Vamos a defender la paz y la tranquilidad de Punta del Este sea como sea. Los turistas vienen acá a descansar y a pasarla bien. No vamos a permitir que unos gremialistas les arruinen las vacaciones”.