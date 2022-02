Montevideo City Torque, el equipo uruguayo del que es dueño el grupo económico City (cuyo club estrella es el Manchester City, de la Premier League inglesa), debutó en la Copa Libertadores. El hecho es histórico en sí mismo, pero lo que lo hace todavía más histórico es que no se enteró nadie.

“Y sí, si no tiene hinchas, ¿a quién carajo le va a importar? A nadie, ¡las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores no alientan! No le importó a nadie, no lo vio nadie, no se enteró nadie”, razonó Omar Camboié, periodista deportivo especializado en odiar a las instituciones gerenciadas por una sociedad anónima.

Por su parte, #ElÚnicoHinchaDeTorqueDelMundo salió al cruce de estos dichos que sonaron tan fuertes en las últimas horas, aduciendo que “son mentira, a mí me importó, yo me enteré, yo lo vi”, aunque cuando fue preguntado por el score final del encuentro que su enseña disputara contra el ecuatoriano Barcelona no supo qué responder, “porque me dormí a los diez minutos del primer tiempo; ni yo me creo que es posible ser hincha de este cuadro, pa’ qué te voy a decir que no, si sí”.