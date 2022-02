“Cierra por todos lados: mirá lo que es ese apellido, cómo se envalentona la idea... ¡La colgué del ángulo!”. Esas fueron las palabras de Esteban Valenti, el jefe de la campaña a favor de la derogación (o anulación, nunca se ponen de acuerdo) de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), norma estrella del gobierno de Luis Lacalle Pou, iniciativa que el próximo 27 de marzo será sometida a referéndum.

“No sé, estaba tomando mate con Selva y me dije: ‘Rosado... rosado... ¡Rosadilla! ¡Luis! ¡Es con él!’; y bueno, lo llamé para ver si me dejaba usar su nombre y me clavó el visto, pero ta, no puede no funcionar, ¡tiene que funcionar!”, expresó Valenti, indisimulablemente feliz con su ocurrencia, que ya compartió con sus compañeros.

“Noté que lo de ‘Sitflix’ cuadró mucho entre los uruguayos y las uruguayas; con esto de Rosadilla vamos a terminar de conseguir los votos que necesitamos, estoy recontra seguro, acordate de lo que te digo”, concluyó Valenti.