Nicolás Olivera justificó la contratación del estudio internacional Office for Metropolitan Architecture para realizar un proyecto de transformación urbanística de la faja costera sanducera con el argumento de que “si querés un Picasso, tenés que entregárselo a Picasso”. El jefe comunal contó que, “de hecho, la primera opción era Picasso, pero no pudimos ubicarlo. Hicimos de todo para contactarlo. Lo buscamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, le escribimos al museo que tiene en Barcelona, y el tipo no nos dio pelota. La verdad es que no nos interesa trabajar con alguien que se cree demasiado importante como para respondernos”.

La contratación del estudio encabezado por el arquitecto Reem Koolhaas generó críticas por parte de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que se quejó por no haber sido convocada, y también de la fundación A Ganar, desde donde aseguraron que Olivera “violó un acuerdo tácito según el cual nos tenían que llamar para cualquier cosa”.

Olivera cree que el célebre pintor cubista “se agrandó”