“La Expo 2022 está siendo un verdadero éxito. Es cierto que cuando comenzamos con este proyecto estábamos un poco nerviosos, porque la idea de albergar una exposición en donde esté representado todo el universo es un poco intimidante. Pero por suerte está saliendo todo tal como lo habíamos planeado”, declaró ayer un integrante del comité organizador de la Exposición Universal de Dubái. El evento viene recibiendo muy buenas críticas desde el exterior. “El stand Andrómeda es realmente espectacular y confirma no sólo el gran nivel de esta exposición universal, sino también el sitial de privilegio que ocupa esta galaxia entre todos los elementos que se dispersaron por el universo luego del Big Bang”, escribió un periodista francés en una revista especializada. De todas maneras, este periodista lamentó “algunas ausencias”. “Es una lástima que en esta ocasión no se haya hecho presente la Gran Nube de Magallanes. De todas maneras no se le puede achacar nada, porque todos sabemos que hay exposiciones en millones de puntos del universo y es muy difícil colocar un stand en todos ellos”.