La marcha a Punta del Este organizada por la Asociación de Bancarios del Uruguay siguió cosechando críticas entre el oficialismo. Ayer Luis Lacalle Pou consideró que la medida del sindicato es desproporcionada, ya que los funcionarios públicos son privilegiados. “Yo les pido a quienes quieren marchar que reflexionen sobre sus privilegios, especialmente aquellos que son bancarios, caucásicos, hombres y cisgénero. Si no hacemos todos un profundo autoexamen de todas aquellas cosas que nos convierten en personas con mayores privilegios que el resto, vamos a seguir reproduciendo las inequidades estructurales de la sociedad”.

Enrique Antía fue un poco más allá y reclamó a los sindicalistas “que no sólo cuestionen sus privilegios, sino que renuncien a ellos. Que no me vengan con que son aliades ni nada por el estilo. Si siguen aferrándose a sus privilegios de esa manera, jamás los vamos a poder considerar compañeros de ruta. La revolución será antiprivilegios o no será, eso lo tenemos que tener muy claro”.