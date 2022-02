Una marca internacional de colchones, cuyo nombre no revelaremos porque no puso un mango para ello, ya vende un modelo de cama “como la que los jugadores de Uruguay le hicieron a Tabárez”.

Es que el cambio en el rendimiento de la selección uruguaya de fútbol luego del despido de su histórico entrenador, el Maestro Óscar Washington Tabárez, y desde la llegada del nuevo director técnico, Diego Alonso, llamó la atención de los fanáticos del balompié a lo largo y ancho del orbe.

“Le hicieron tremenda cama, muchacho; a mí que no me vengan con cosas raras, antes no le ganaban a nadie y ahora más o menos son candidatos a ser campeones del mundo, no seas malo”, explicó Andrés Nobleza, un vecino del montevideano barrio de La Blanqueada, fiel seguidor de la celeste.

Opiniones como la suya fueron las que auscultó este gigante de la colchonería y de las camas (el autor de esta nota desconoce si los colchones se venden por separado o todos juntos con las camas, porque la última vez que se compró un colchón y una cama fue hace más de 20 años), que está experimentando ventas récord: “La estamos levantando con pala”, detalló un alto ejecutivo de la compañía.