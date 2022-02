Una encuesta global sobre cómo ven las personas el momento actual del planeta dio como resultado que la inmensa mayoría de ellas se quedó “con gusto a poco” tras el breve intermedio entre el comienzo del fin de la pandemia gracias a la vacunación y el estallido de una guerra en Europa que seguramente tenga consecuencias nefastas para la economía mundial. “Yo no puedo decir que no haya aprovechado estas semanas. Hice proyectos, me reconcilié con la humanidad y hasta saqué un crédito. Pero se me fueron volando. Me hubiera gustado que la guerra arrancara un poquito más tarde, porque lo de la pandemia ni siquiera terminó del todo”, expresó una contadora francesa.

Un obrero chileno opinó que los escasos meses que pasaron entre la caída drástica de muertes por covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania “apenas si nos dieron tiempo para recordar cómo era vivir más o menos en paz, sin mayores incertidumbres, por lo menos en cuanto a las crisis globales”. “Espero que cuando termine todo esto de la guerra en Europa pase un poquito más de tiempo antes de que nos caiga encima alguna otra catástrofe. Con tantos noticieros que hay que mirar ya ni se puede ver una serie de Netflix”.