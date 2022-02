Desde ayer se puede descargar de App Store Truth Social, la red social creada por Donald Trump tras ser expulsado de Twitter, Facebook y Youtube, entre otras. Pero a pocas horas de su lanzamiento la plataforma ya tuvo sus primeros inconvenientes. “Hemos detectado que entre ciertos usuarios circulan discursos que apelan al diálogo, a la concordia y a las coincidencias entre personas que piensan distinto. Eso es algo que no podemos permitirnos. En Truth Social hay lugar para todos los discursos, siempre que no fomenten la coexistencia pacífica”, declaró un vocero de la compañía. La red social está trabajando en una estrategia que tiene como cometido eliminar este tipo de “contenido tóxico”. “Estamos comprometidos con la polarización de la sociedad. No vamos a permitir que en nuestra red social aparezcan mensajes como ‘no estoy de acuerdo con lo que dices pero sé que yo tampoco soy portador de la verdad’. Eso no le hace nada bien a la democracia. La libertad de expresión debe tener sus límites”.