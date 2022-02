Sigue sin confirmarse la realización o suspensión del concierto que La Vela Puerca anunció para el 19 de marzo en el estadio Centenario, debido a que las diferencias entre CAFO y AM Producciones por la fecha elegida para el show aún no se han solucionado. Según la crítica especializada, la posible suspensión del concierto está a la cabeza del top five de covers de Roos. “Jaime fue versionado muchas veces, con resultados dispares, pero la novedad en este caso es que no se está haciendo una nueva versión de una de sus canciones, sino de las eternas postergaciones de su último show. La Vela Puerca tomó un gran riesgo con este cover, porque se enmarca dentro de algo que podríamos llamar arte conceptual. Pero creo que salió más que airosa del desafío, porque lograron captar la forma y el espíritu de las cancelaciones de Mediosiglo. No tengo dudas de que este cover supera el ‘Si me voy antes que vos’ de Mercedes Sosa y el ‘Amándote’ de Ruben Blades”, opinó un crítico.