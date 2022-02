No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“El departamento no nos importa, lo veremos después; acá, lo que vale es que el tipo demostró probadas condiciones para estar a la altura de ser intendente”. Con estas palabras, una fuente del Partido Nacional confirmó que Marcelo Abdala, conocido como Turco y presidente del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), será invitado a candidatearse a intendente por esa colectividad política.

Abdala se mostró agradecido por el ofrecimiento y confió en que lo pensará: “Yo soy marxista-leninista, pero eso se arregla, es cuestión de charlarlo; hablando la gente se entiende, dice el dicho; y yo te digo que esta gente estuvo en un momento difícil para mí, no puedo olvidarme de eso”.

Desde filas de la izquierda en general y del Frente Amplio en particular, las reacciones no se hicieron esperar: “Ya mismo estamos convocando a un taller de filosofía para repensar el concepto de otredad”, adelantaron desde la fuerza política que gobernó Uruguay desde 2005 y hasta 2020, cuando entregó el mando del país a un surfista exalumno de The British Schools.

A esta hora, el Turco Marcelo estaría manteniendo reuniones del más alto nivel, regadas con whisky, como debe ser.