Las campañas por el Sí y el No a la anulación de la ley de urgente consideración tendrán a su disposición la cadena de radio y televisión para exponer sus argumentos. Ayer, Luis Lacalle Pou dijo que “seguramente” sea él quién hable a favor del mantenimiento de la ley en esta instancia. Fuentes de la Torre Ejecutiva revelaron que el discurso del presidente ya está casi terminado. “Va a hablar un poco de educación y otro poco de seguridad, y cuando llegue la parte de la economía va a sacar un reloj de bolsillo que va a hacer oscilar frente a cámara y les va a pedir a los televidentes que lo miren fijamente mientras repiten la frase ‘no subieron los impuestos’”. Lacalle Pou tiene planeado detenerse especialmente en el recorte al descuento en el IVA a las compras con tarjeta. Según las fuentes, “seguramente diga algo así como ‘uruguayos, uruguayas, no pierdan de vista el reloj. Mírenlo fijamente. No dejen de mirarlo. Los párpados les pesan. No se paga más IVA ahora. Tienen sueño. No se paga más IVA ahora’”.

El presidente y sus asesores aún no definieron si se va a mencionar el precio de los combustibles. “Por ahora la opción que tiene más fuerza es no decir nada, porque eso ni con hipnosis se puede contrarrestar”, indicaron las fuentes.

El coaching: el recordado Tusam asesorará a Luis Lacalle Pou desde el más allá.