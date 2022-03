A medida que avanza en todo el mundo la vacunación contra el coronavirus, las restricciones impuestas a la movilidad entre países son cada vez menos. A la apertura que hubo en varios países europeos podría sumarse la de las ciudades reptilianas, que piden a los visitantes un certificado que acredite que no tienen ninguna dosis de la vacuna contra la covid-19. Según explicó el alcalde de la ciudad reptiliana Atlantis, “la pandemia nos pegó muy duro porque llegar a nuestras ciudades ocultas ya era bastante difícil. Con las restricciones a la movilidad fue peor. Pero ahora que la pandemia está pasando y fue desplazada en los medios de comunicación y en las redes sociales por la guerra en Ucrania, ya no es una pieza clave de nuestro proyecto para dominar el mundo. Digamos que nos dan lo mismo los vacunados que los no vacunados. Ahora no tenemos que dar mensaje alguno al mundo sobre el tema”.

El funcionario reptiliano confirmó que en estos momentos las principales preocupaciones de su raza giran en torno a cómo los afectará la guerra en Ucrania. “Estamos siguiendo muy de cerca la situación a través de nuestro representante en Rusia, que tiene mucha información porque también es el presidente de ese país”.

La oferta: los reptilianos ofrecen a los visitantes una excursión para hacer bungee jumping desde el borde de la Tierra.