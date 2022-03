No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La suspensión del debate que iban a protagonizar el próximo jueves Alejandro Sánchez y Jorge Gandini en el marco de la campaña por el referéndum de la LUC generó preocupación en el sistema político. “No sabemos qué le pasó a Jorge. Capaz que lo secuestraron o algo así y por eso no puede debatir. Él dijo que era porque no tenía sentido hablar después del mensaje de Lacalle Pou del miércoles, pero viste cómo es esto: a veces los secuestradores obligan a sus víctimas a decir ese tipo de cosas para despistar”, opinó ayer de tarde un dirigente nacionalista.

Sin embargo, un par de horas más tarde llegó la aclaración por parte de la campaña del No. “Confirmamos que el senador Jorge Gandini se encuentra sano y salvo en una casa segura. Por motivos estratégicos no podemos dar a conocer su ubicación, pero reiteramos que se encuentra en perfectas condiciones”. Un integrante del comando de campaña del No explicó que con estas medidas de seguridad “se quiere evitar que algún periodista ubique a Gandini y lo haga hablar, porque eso sería extremadamente perjudicial para nuestros intereses”.

Senadora prófuga: el comando del No busca intensamente a Graciela Bianchi para ocultarla hasta el referéndum, pero aún no pudo ubicarla.