Hace tres semanas la televisión estatal anunciaba que no iba a transmitir el debate entre Óscar Andrade y Guido Manini Ríos con el argumento de que no podría garantizar en el futuro que todas las posturas estuvieran representadas, y también que ese tipo de instancias “tienden a exacerbar posiciones”. Sin embargo, hoy se transmitirá un debate entre Alejandro Sánchez y Alejo Umpiérrez. Desde Canal 5 explicaron que el cambio de postura se debe “a que establecimos ciertas garantías”. “Con respecto a asegurar la diversidad de posturas, lo que hicimos fue poner tres atriles vacíos junto a los debatientes, de modo que estén representados el Sí, el No, el voto anulado, el voto en blanco y la gente que no quiere ir a votar”.

Pero la mayor innovación consiste en la participación de un árbitro que tendrá la potestad de suspender parcial o totalmente el debate en caso de que se caiga en “polarizaciones”. “Si el juez ve que los argumentos de Sánchez y Umpiérrez están haciendo que se exacerben las posiciones, el debate se termina y a otra cosa”, advirtieron desde Canal 5.

El dato curioso: según encuestas, los dos debates realizados hasta ahora causaron más sueño que polarización.