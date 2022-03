No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Si bien por el momento Pekín se ha mantenido distante del conflicto que enfrenta a Moscú con Occidente por la invasión a Ucrania, algunas declaraciones del gobierno chino despertaron temores acerca de un posible apoyo logístico a Vladimir Putin. Estados Unidos ya advirtió que si esto se concreta habrá “consecuencias”. “Una participación activa de China en la invasión rusa a Ucrania obviamente va a generar consecuencias. La primera de ellas es que Putin ganará la guerra. Pero esta no es la única. El apoyo logístico de Pekín a Moscú traerá también como consecuencia que entre ambos gobiernos se van a quedar con el resto de Europa del Este, algunos países de Europa Occidental y obviamente Taiwán”.

Desde la Casa Blanca dijeron, de todas maneras, tener confianza “en que la alianza entre China y Rusia no se va a concretar, porque si eso ocurre, Estados Unidos y Europa no van a tener más remedio que pasar a ser el segundo bloque más poderoso del mundo. Esperemos, por nuestro bien, que esto no pase”.

Las chances: una victoria rusa en caso de un acuerdo con China paga 1,0001 en las casas de apuestas.