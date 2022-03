No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Tras los festejos del domingo de noche (entre los partidarios del No por la victoria y entre los impulsores del Sí por la buena votación), el lunes fue el día de las evaluaciones. Una de las que más repercusiones generaron fue la de Esteban Valenti, quien sorprendió con una confesión. “Aún estoy procesando el resultado. Concretamente no sé si gané o perdí”. El publicista en un principio había criticado fuertemente la decisión de la izquierda de impulsar el referéndum, pero luego fue contratado para hacer la campaña por el Sí. “Fue un resultado muy ajustado, por lo que no se puede hablar de ganadores y perdedores así como así. Y yo, mucho menos. Creo que hay dos lecturas por el resultado: por un lado, ganó lo que yo quería y, por otro lado, ganó lo que yo quería, y lo mismo al revés. ¿Perdí o perdí? Mentiría si dijera que lo sé”.

Valenti consideró, de todas maneras, que la oposición “claramente salió bien parada, ya que estuvo peleando hasta el final. Creo que viene bien encaminada para las próximas elecciones, en las que espero que me llamen para hacer la publicidad. Aún no sé cómo conseguirlo, si tengo que volver a militar por la izquierda o criticarla salvajemente. Voy a ir viendo cómo avanza la cosa”.

Efecto neutro: se considera que Valenti fue responsable de buena parte de los votos del Sí y de una porción similar de los votos del No.