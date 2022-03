No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con la llegada de la coalición multicolor al gobierno se dispararon los casos de abuso policial, pero el ministro del Interior Luis Alberto Heber asegura que se trata de situaciones que siempre existieron. De todas maneras, advirtió que su cartera será “inflexible” a la hora de castigar a los policías que permitan que se les filme mientras cometen abusos. “Un agente policial tiene que estar preparado para lidiar con situaciones complejas, y estar siendo filmado mientras agrede con piñas y patadas a alguien que no hizo nada claramente es una de estas situaciones. En estos casos el deber del agente es evitar que se lo filme, porque si el video se sube a las redes sociales termina manchándose la imagen de la Policía, del gobierno y del liberalismo de derecha en general, que supuestamente defiende la libertad en todos sus términos, pero todos sabemos que hay ciertas políticas que si no se da un poquito de palo a la gente, no se pueden aplicar”, declaró Heber.

El ministro aclaró que los casos de policías que fracasan a la hora de no dejar pruebas de sus abusos “son una ínfima minoría del total de la fuerza”, y que en la mayoría de los casos “el abuso se produce sin que quede registro alguno y sin que el gran público se entere, como debe ser”.

Dónde denunciar: las víctimas de abuso policial pueden escribir una queja en www.twitter.com y rezar para que alguien famoso la levante.