Durante la conferencia de prensa que dio el miércoles, Luis Lacalle Pou aseguró que una victoria del No en el referéndum no sería motivo de festejo. Ayer, el mandatario reiteró que no piensa festejar el mantenimiento de la LUC. “Al otro día del referéndum la vida sigue. Hay mucho trabajo por hacer. Además, el domingo de noche pienso ir a la estación de servicio a llenar el tanque. Porque teniendo en cuenta cómo son los uruguayos, que basta con que se dispare un rumorcito para que se formen colas gigantescas en las estaciones de servicio, lo más probable es que la cosa esté bastante complicada. Ojo que yo no estoy diciendo que vayan a subir las naftas al otro día del plebiscito. Para nada. Lo que pasa es que estoy muy atareado con la campaña por el No, así que prácticamente no tuve tiempo de pasar por la estación de servicio. Ahora el motor me está funcionando con el olor”.

Con respecto a cómo ve a Uruguay al otro día del referéndum, el mandatario reiteró que, en su opinión, “la vida sigue, las cosas van a seguir subiendo como hasta ahora y yo voy a seguir poniendo carita de que la situación me preocupa más que las finanzas de los malla oro”.

La frase: “Que la gente esté tranquila. Si el domingo se acaba la guerra en Ucrania, los combustibles no suben”, Isaac Alfie.