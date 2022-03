No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Ayer se confirmó que el presidente Luis Lacalle Pou no se dirigirá a la ciudadanía para defender la ley de urgente consideración mediante una cadena de radio y televisión, sino que brindará una conferencia de prensa. Ni bien se conoció la noticia, la Asociación de la Prensa del Uruguay lanzó un programa de reconversión laboral para los periodistas que pongan en aprietos al mandatario durante el encuentro con la prensa. “La prensa no está pasando por un buen momento desde el punto de vista de la inserción laboral. Obviamente lo ideal es que si un periodista pierde un trabajo, consiga otro trabajo en los medios, pero eso no siempre es fácil, porque, además, Uruguay es muy chico”, explicaron desde el sindicato.

Es por esto que el programa de reconversión laboral incluirá cursos de albañilería, corte y confección y peluquería, así como capacitación para trabajar como chofer de Uber, repartidor de Pedidos Ya o paseador de perros. “Lo que importa es que los periodistas vayan a la conferencia sabiendo que tienen total libertad para hacer la pregunta que quieran, porque al otro día siempre van a tener opciones”.

La cifra: Tres horas y media es lo que se espera que dure la conferencia de prensa.